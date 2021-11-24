Сама нежность: Зудина в воздушном платье в пол с прозрачными рукавами пришла на премию

Актриса выбрала романтичный образ для выхода в свет. В Москве состоялась премия журнала «ОК».

Марина Зудина является известной актрисой. Она много лет работает в театре. Марина была главной опорой и поддержкой Павла Табакова. Они счастливы в браке и растили вместе детей, но несколько лет назад режиссер ушел из жизни.

Первое время вдова редко появлялась на публике. Но теперь она снимается в кино и не пропускает больших светских мероприятий. Недавно звезда вывела в свет сына и дочку.

А вот 24 ноября состоялась премия журнала «ОК». На мероприятии собралось много знаменитостей: Агата Муцениеце, Наталья Подольская, Регина Тодоренко и другие известные персоны.

Для такого случая Зудина выбрала наряд в романтическом стиле. Она предстала в платье в пол пастельного цвета. Воздушная верхняя ткань и прозрачные рукава делали образ невесомым. Лента подчеркнула талию артистки.

Марина позировала перед фотографами. Небрежная прическа дополнили ее аутфит. Она восхитила не только гостей и поклонников. Многие отметили, что в 56 лет актриса выглядит очень молодо.

«Ну какая красавица», «Разве можно быть такой молодой всегда», «Платье изумительное», «Как вам идет этот образ», «Каждая деталь выглядит прелестно», «Марина, вы само очарование», «Ну просто сказочная фея», «Мне хочется такое же платье и на бал», — стали писать пользователи Сети.

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