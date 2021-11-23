Преображение: дочка Орбакайте засняла, как меняет домашний наряд на кожаный комбинезон

Кристина Орбакайте является не только певицей, но и многодетной мамой. Она вырастила сына Никиту Преснякова, а также еще одного наследника, Дени Байсарова. Примечательно, что они стали успешными.

Теперь артистка заботится о дочке Клавдии, которая учится в Нью-Йорке. Девятилетняя девочка много путешествует с родителями. На этот раз она приехала в Москву с папой Михаилом Земцовым, чтобы провести каникулы с мамой.

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Накануне Орбакайте отметилась на съемках с наследницей. Как оказалось, внучка Примадонны собиралась сама. Клавдия сняла видео, где позировала дома в лосинах и футболке. Ее волосы были небрежно собраны в пучок.

Потом она сделала аккуратную укладку и облачилась в кожаный приталенный комбинезон. Внучка Аллы Пугачевой стала танцевать перед камерой, демонстрируя свой лук.

Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка Кристины. Многие одарили ее комплиментами и отметили, что девочка повзрослела.

«Какая классная», «Вся в маму», «Просто очаровательна», «Ну это прелестное перевоплощение», «Такая маленькая, а уже настоящая модница», «Клавдия прям актриса», «Двигается как мама. Гены не скроешь», «Классно танцует», «Похоже на фильм! Одна дома», «Зарисовка, как девочки веселятся», — стали писать пользователи Сети.

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