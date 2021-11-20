«Ох, без лифчика»: Подольская в шелковом платье с разрезом блеснула прелестями в Кремле

Певица в пикантном наряде предстала в коридорах Кремлевского дворца. Она показала красоту фигуры.

Наталья Подольская уже длительное время счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она не скрывает, что муж во всем ее поддерживает. Всего год назад певица стала мамой во второй раз.

У нее подрастают сыновья Артемий и Иван. За считанные месяцы артистка вернулась в форму. Она часто путешествует с семьей. А в Москве звезда предпочитает не пропускать праздников и вечеринок.

19 ноября в Москве состоялся юбилей канала «Муз-ТВ». В Кремле прошел праздничный концерт, где собралось много звезд. Лера Кудрявцева была ведущей, а среди выступающих отметилась Ольга Бузова.

Для особенного вечера Подольская выбрала шелковое платье в пол ультрамаринового цвета и ботильоны. Наряд с разрезом позволил ей блеснуть бедрами. Она дефилировала по коридору, демонстрируя упругий бюст без лифа.

Поклонники были сражены тем, как выглядит жена Преснякова. Многие одарили ее комплиментами. «Наташа, вот это походка», «Какое эффектное платье и манящий разрез», «Ох, без лифчика», «Пуговки налились», «Очень смело», «Грудь колышется», «ну все видно! Зачем такое носить?», «Женственно, но откровенно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.