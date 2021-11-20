Изящная блондинка: Кудрявцева в черном платье в пол с мерцающим корсетом сразила публику

Телеведущая выбрала женственный образ для вечера в Кремле. Она получила много комплиментов.

Лера Кудрявцева недавно отдохнула в США. Даже в 50 лет она ведет активный образ жизни. Телеведущая не скрывает, что ей нравится проводить время с семьей. Она ведет несколько передач, а вот выходные посвящает дочке Марии, которой всего три года.

Однако порой Леру зовут вести разные мероприятия. В прошлом году она покинула канал «Муз-ТВ», но теперь блондинка вернулась и предстала на юбилее музыкального канала.

Праздничный концерт прошел в Кремле. Кудрявцева стала ведущей вместе с Андреем Разыграевым, Авророй и Оскаром Кучерой. Для такого случая она выбрала черное платье в пол с блестящим корсетом и рукавами из органзы. Наряд визуально вытянул силуэт, а корсет сделала талию еще уже. Публика была сражена тем, как выглядит Лера. Она получила много комплиментов от друзей и коллег.

«Как быстро летит время! Вчера провели концерт в Кремле в честь юбилея канала! Спасибо Захару Бабину за продолжение нашей дружбы с каналом. Вчера в гримерке подсчитывали кто и сколько проработал на музе. У меня получилось почти 20 лет», — рассказала звезда.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что Кудрявцева была украшением вечера. «Вы такая классная ! Вот именно и помню Вас у „истоков“ этого канала!», «Время летит, а Лера не меняется», «Ты шикарно выглядишь», «Шикарное платье, а впрочем как всегда. Вкус — браво с реверансом», — прокомментировали пост подписчики.

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