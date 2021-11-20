«Колбаской пахнет»: Бузова в пышном мини-платье и косухе встретилась с Биланом

Телеведущая случайно встретилась с певцом. Дима Билан даже не сразу узнал коллегу.

Ольга Бузова в последнее время много путешествует. Она решила изменить свою жизнь, когда рассталась с Давой. Теперь артистка больше времени уделает себе. Этой осенью она посетила Париж, Милан и Стамбул.

Каждый раз телеведущая демонстрировала новые образы. Примечательно, что она с радостью хвастается своими достижениями. После перерыва звезда вернулась в Москву и выступила в Кремле.

На этот раз Ольга предстала на публике в пышном белом платье-облаке. Она дополнила его бархатными ботфортами синего цвета. Артистка сделала объемные кудри и яркий макияж. Примечательно, что она сначала не заметила Филиппа Киркорова. Король отечественной эстрады возмутился, но обнял ее.

А вот потом Бузова накинула на плечи косуху и хотела уходить, но ее увидел Дима Билан. Певец даже не сразу узнал свою подругу и коллегу.

«Это ты? Не может быть! Да ладно!» — заявил он. «Колбаской пахнет. Я просто голодная», — сказала Ольга. «Ты подросла. А я тут 20 лет», — заметил Дима.

«Я уже выступила, и выбегая из Кремля, встретила любимого Диму Билана. Хорошая традиция встречаться в Кремле», — позже написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Она получила много комплиментов. «Отличная пара была бы», «Красотка прям здесь», «Какой красивый образ», «Просто прелесть», «Как мне нравится», «Очень эффектно», «Вид сзади только смешной», — стали писать подписчики. Также на концерте были Алсу, Лера Кудрявцева и другие звезды.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.