За ручку и вприпрыжку: Подольская в платье оверсайз отметилась на отдыхе с Пресняковым

Наталья Подольская уже давно выступает на сцене. Она стала знаменита, когда приняла участие в «Фабрике звезд». рыжеволосую красавицу смог покорить Владимир Пресняков.

Не так давно они отпраздновали 16 лет совместной жизни. У пары подрастают сыновья — Артемий и Иван. Младшему исполнился только год, но родители берут его в путешествия. Этой осенью они отдыхают в Египте.

В свои 39 лет Наталья старается хорошо выглядеть. Она всегда берет с собой множество нарядов. Ранее певица даже сыновей одела в одном стиле. Теперь она решила прогуляться с мужем перед массажем. Артистка облачилась в платье оверсайз с принтом. Наряд подчеркнул ее ноги и скрыл изъяны фигуры. Подольская держала за руку Преснякова. Они шли вприпрыжку по тропинке.

«Что за дурачье тут скачет?» — пошутила сестра звезды.

С лица певицы не сходила улыбка. Она призналась, что они идут на массаж. Наталья продемонстрировала семейную идиллию, восхитив пользователей Сети.

Поклонники осыпали артистку комплиментами. Многие отметили, что она находится в отличной форме. «Ох, такие милые», «Ну вот и в 40 можно скакать», «Такая грациозная лань», «Вы очень приятна пара», «Вашу любовь видно за километр», «Это так прекрасно, когда гармония», — прокомментировали кадры подписчики.

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