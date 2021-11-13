«Веселит Ваню до коликов»: Подольская засняла, как сын Преснякова прыгает перед коляской

Наталья Подольская уже 11 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Певица прославилась, когда участвовала в «Фабрике звезд», а потом у нее появился муж и сын Артемий.

Она умело совмещала карьеру и материнство. При этом артистка всегда следит за своей внешностью и наряжается, чтобы выглядеть привлекательно. Год назад она родила второго сына Ивана и снова быстро вернулась в форму.

Этой осенью Подольская ездила в Италию с возлюбленным. Они устроили романтические каникулы. А теперь пара приехала в Египет уже с наследниками. Почти каждый вечер певица облачается в платья, чтобы поужинать в ресторане. Она также хвастается достижениями малышей. На этот раз даже дождь не испортил ей настроение. Наталья и Владимир гуляли с коляской. Они засняли, как Артемий прыгает и кривляется.

«Тема веселит Ваню до коликов», — написала звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что мальчики пошли в отца. «Счастье есть, когда слышен детский смех! Старшему брату!», «Такой детский непроизвольно заставляет улыбнуться!», «Какой классный старший братик! И с младшим общее чувство юмора — здорово!», «Это так прикольно», «Божечки, милота какая», — прокомментировали пост подписчики.

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