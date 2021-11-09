Лямку опустила на плечико: Ксения Бородина игриво засветила упругую грудь спросонья

Многие поклонники ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной отмечают, что после развода с мужем Курбаном Омаровым теледива начала вести себя более раскрепощено, а ее наряды стали более откровенными.
В микроблоге Ксения Бородина поделилась кадрами, на которых предстала в интерьере своего дома.
Судя по всему, сторис она записала, как только проснулась. Под глазами у телеведущей патчи, которые обычно применяют после сна.
В кадре Ксения Бородина предстала в довольно игривой позе. Она облачена в черный топик, который едва-едва держится на ее груди.
Создается ощущение, что одно неловкое движение, и он сползет, обнажив то, что дамы обычно не показывают.
Поверх топа у Ксении Бородиной надета рубашка лесоруба, фиалкового оттенка в клетку. Но и ее теледива приспустила, чтобы показать, какая же у нее роскошная грудь.
Напомним, накануне вместе с мамой, бабушкой и дочками Ксения Бородина ужинала в ресторане по случаю дня рождения родительницы.
На праздник Ксения Бородина порадовала маму роскошным подарком — часами за два миллиона рублей.
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