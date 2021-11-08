Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова прокомментировала рейтинг реалити-шоу на телеканале «Ю»

Ольга Орлова дала понять, что у проекта «Дом-2», который она ведет несколько лет, все хорошо.

Ольга Орлова сразу приняла предложение телеканала «Ю» остаться работать ведущей «Дома-2», когда проект «переехал» с ТНТ.

Телеведущая Ольга Орлова считает, что поступила тогда абсолютно правильно, сохранив за собой этот пост, поскольку, по ее словам, рейтинги у «Дома-2» по-прежнему довольно высокие.

Накануне Ольга Орлова устроила интерактив в Instagram с подписчиками, во время которого ей и задали вопрос по поводу популярности возрожденного реалити-шоу.

«Смена канала повлияла на рейтинг?» — поинтересовались подписчики Ольги Орловой. «Конечно, у нас суперрейтинги везде, где мы есть», — ответила Ольга Орлова.

И в качестве доказательства телеведущая разместила скрины публикаций, в которых говорится об увеличении аудитории телеканала «Ю» с приходом туда «Дома-2».

Напомним, реалити-шоу «Дом-2» перестало выходить на телеканале ТНТ с января этого года. А в апреле 2021 года проект впервые вышел в эфире телеканала «Ю». Все ведущие проекта, кроме отказавшейся от него Ольги Бузовой, остались на «Доме-2». Появились и новые лица — ведущими телестройки стали супруги Дарья и Сергей Пынзарь и экс-бойфренд Бузовой Давид Манукян.

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