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«Ну, наконец-то!»: Бородина сразила жюри в «Ледниковом периоде»

Их пару с Дмитрием Соловьевым судьи похвалили.

«Ну, наконец-то!»: Бородина сразила жюри в «Ледниковом периоде»
Ксения Бородина — Дмитрий Соловьев. Фото: Первый канал/Поплавская Виктория

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина является самой слабой участницей «Ледникового периода» в новом сезоне. Жюри замечают, что «повелительнице лобного места» не хватает техники и артистизма.

В шестом выпуске они с фигуристом Дмитрием Соловьевым показали пародию на популярное телешоу про мистику и колдовство. Бородина сыграла гадалку.

Ксения Бородина — Дмитрий Соловьев. Фото: Первый канал/Поплавская Виктория
Ксения Бородина — Дмитрий Соловьев. Фото: Первый канал/Поплавская Виктория

«Я считаю, что это ваш лучший номер, — заявила Татьяна Навка, – очень хорошая задумка. И ты, Ксюша, давала такой секс сегодня».

Напомним, после расставания с Курбаном Омаровым Ксения Бородина стала часто веселиться в ресторанах и барах, буквально купаясь в мужском внимании. По словам звезды, она вовсю наслаждается свободой и не нуждается в романах.

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