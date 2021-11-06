«Ну, наконец-то!»: Бородина сразила жюри в «Ледниковом периоде»

Их пару с Дмитрием Соловьевым судьи похвалили.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина является самой слабой участницей «Ледникового периода» в новом сезоне. Жюри замечают, что «повелительнице лобного места» не хватает техники и артистизма.

В шестом выпуске они с фигуристом Дмитрием Соловьевым показали пародию на популярное телешоу про мистику и колдовство. Бородина сыграла гадалку.

«Я считаю, что это ваш лучший номер, — заявила Татьяна Навка, – очень хорошая задумка. И ты, Ксюша, давала такой секс сегодня».

Напомним, после расставания с Курбаном Омаровым Ксения Бородина стала часто веселиться в ресторанах и барах, буквально купаясь в мужском внимании. По словам звезды, она вовсю наслаждается свободой и не нуждается в романах.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!