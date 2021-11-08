Четыре поколения: Бородина запечатлелась с бабушкой, мамой и дочками на празднике

Телеведущая решила похвастаться тем, какая у нее молодая мама. Она собрала родных в ресторане.

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Она прославилась благодаря проекту «Дом-2», который ведет с его основания. Ксения не скрывает, что хорошо зарабатывает. Она живет в просторном доме с дочками Теоной и Марусей.

В этом году телеведущая развелась с Курбаном Омаровым. Она стала чаще выходить в свет и веселиться с подругами. Звезда также принимает участие в шоу «Ледниковый период».

8 ноября Бородина поздравила свою маму Инну Булатовну с днем рождения. Вечером они отправились с родными в ресторан. Телеведущая облачилась в джинсы и жакет с принтом. Она также нарядила дочек.

Старшая наследница была в платье в горох, а младшая — в блестящем платье с пайетками. Девочки подарили имениннице картины, которые сами нарисовали. А вот Ксения растрогала маму до слез, подарив часы Cartier.

За столом была и бабушка телеведущей. После праздничного ужина они сделали совместное фото. Бородина показала четыре поколения женщин в своей семье.

«Женское царство», — написала звезда.

Поклонники отметили, что у нее не только моложавая мама, но и бабушка. Многие адресовали им комплименты. «Боже! Какие шикарные! Женская сила», «Какая бабуля модница», «Ксения, такая лучезарная… Ослепительная улыбка», «Сколько кровей намешалось! И получилась красота», «Потрясающе. Несколько поколений. Такие фото веют тепло, уют и любовь», — прокомментировали пост подписчики.

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