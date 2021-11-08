Тренд сезона: Бородина появилась в джемпере с модным декольте, которое советовала Хромченко

Ксения Бородина появилась в ресторане с дочками, мамой и бабушой, облачившись в аутфит с актуальным джемпером.

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Кофту в этом сезоне сделал модным разрез в области груди. Именно к такому декольте ранее советовала присмотреться Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала. По мнению ведущей, оно прекрасно привлекает внимание, но при этом не выглядит вульгарно.

И точно такой джемпер рекомендовал другой фэшн-эксперт — Александр Рогов — на YouTube-шоу Rogov live. Он заметил, что всевозможные вырезы на груди сейчас в тренде.

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