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Тренд сезона: Бородина появилась в джемпере с модным декольте, которое советовала Хромченко

Александр Рогов тоже рекомендовал присмотреться к таким кофтам.

Тренд сезона: Бородина появилась в джемпере с модным декольте, которое советовала Хромченко
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина появилась в ресторане с дочками, мамой и бабушой, облачившись в аутфит с актуальным джемпером.

Ксения Бородина в ресторане с дочками, мамой и бабушой. Фото: instagram.com/borodylia/

Кофту в этом сезоне сделал модным разрез в области груди. Именно к такому декольте ранее советовала присмотреться Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала. По мнению ведущей, оно прекрасно привлекает внимание, но при этом не выглядит вульгарно.

Идеальное декольте. Кадр из шоу «Модный приговор» / Первый канал

И точно такой джемпер рекомендовал другой фэшн-эксперт — Александр Рогов — на YouTube-шоу Rogov live. Он заметил, что всевозможные вырезы на груди сейчас в тренде.

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