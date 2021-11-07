«Играть до старости детей»: Карина Мишулина высказалась о своих перспективах в театре

Дочь известного, ныне покойного актера Спартака Мишулина Карина Мишулина призналась, что в детстве и юности испытывала некий комплекс из-за того, что очень маленького роста.

Она боялась, что миниатюрность станет для нее помехой в карьере актрисы.

«Где-то, я услышала, что маленький рост — это не самая лучшая перспектива для актрисы. Якобы удел таких девушек, играть до старости детей или разных зверушек и вырваться из амплуа травести крайне сложно!» — написала Карина Мишулина в микроблоге.

Но проанализировав ситуацию, она поняла, что есть масса актрис, маленький рост которых не стал препятствием на пути к славе и блестящей карьере. Взять хотя бы Мадонну или Алису Фрейндлих.

Карина Мишулина призналась, что уже давно считает миниатюрность не недостатком, а достоинством женщины. А ведь когда-то она носила каблуки и платформу, чтобы казаться выше.

«Я пришла служить в театр и неожиданно для себя стала играть героинь разных по амплуа, и никто мне не указал на мой рост, режиссер увидел меня разноплановой! И я поняла, что все в моей голове! И мой рост совсем не помеха для карьеры, а может даже наоборот! Уже давно я обожаю свой рост, кайфую быть маленькой и почти не ношу каблуки!» — призналась Карина Мишулина.

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