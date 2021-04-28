«В полном порядке»: переболевшая коронавирусом Алиса Фрейндлих возвращается на сцену

После двух месяцев лечения актриса намерена вернуться к работе. Она полностью оправилась от болезни.

Алиса Фрейндлих лишь в декабре отметила 86-летие. Актриса всегда была полна сил, но вскоре она попала в больницу. Звезда «Трех мушкетеров», «Служебного романа» заразилась коронавирусом. Одно время ее состояние было тяжелым. Врачи сообщали, что ее легкие были поражены на 90%. Но благодаря своей стойкости и профессионализму врачей артистка пошла на поправку. В феврале ее выписали из Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Л.Г.Соколова.

«Мы сняли ее с наблюдения где-то два месяца назад», — поделился информацией источник из стационара.

Медики отметили, что она обладает удивительной жизнестойкостью. Фрейндлих даже отказалась ехать в санаторий и отправилась на реабилитацию домой.

«Сейчас у нее все в полном порядке. Легкие чистые, каких-либо серьезных последствий для сердца и сосудов не наблюдается — по крайней мере не наблюдалось на тот момент, когда мы ее вели. Тем не менее все равно, конечно же, по крайней мере в ближайшие несколько месяцев Алисе Бруновне стоит поберечься», — отметил источник.

Однако Алиса Бруновна уже готовится вернуться на сцену. Она пренебрегла рекомендацией врачей. По данным пресс-службы Большого театра, 28 апреля стартует продажа билетов на постановку «Волнение», где Фрейндлих играет главную роль. Стоит отметить, что эта пьеса была написала Ильей Вырыпаевым специально к 35-летию работы актрисы в этом театре, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

Напомним, что Фрейндлих три раза состояла в браке. У нее есть дочка Варвара, которая подарила ей внуков Никиту и Анну. Артистка даже успела стать прабабушкой. Летом 2019 года Анна родила своего первенца — дочку Соню.

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