«Дело не в деньгах или красоте»: дочь Мадонны поделилась важным советом от матери

Старшая дочь певицы Мадонны, модель и икона бодипозитива Лурдес Чикконе-Леон на днях отметила 25-летие и дала по этому поводу большое интервью. Девушка рассказала, что сама заплатила за свой колледж и за квартиру, в которой живет, — звездная мать ее не содержит.

«Я думаю, моя мама видела всех этих детей известных людей и решила: «Мои дети не будут такими». Кроме того, мне кажется, что, если ваши родители платят за вещи, это дает им рычаги давления на вас. Моя мама помешана на контроле, и она контролировала меня всю мою жизнь. Мне нужно было стать полностью независимой от нее, как только я закончила среднюю школу», — объяснила ситуацию Лурдес.

Также она рассказала об очень важном родительском совете, полученном от Мадонны.

«Я была так озабочена тем, чтобы прилично зарабатывать, и хотела жить более роскошно, чем когда я только закончила учебу, и не имела много денег. Она сказала: «Помни, это д***мо не настоящее. Дело не в деньгах, твоем лице или красоте. Речь идет о том, что ты приносишь в мир и что собираешься оставить после себя». Это всегда заставляет меня опомниться, когда я слишком увлекаюсь чем-то», — рассказала модель изданию Interview Magazine.

Напомним, Мадонна родила Лурдес в октябре 1996 года от своего партнера фитнес-тренера и актера Карлоса Леона. Позже у нее появился еще один сын от Гая Ричи и еще четыре приемных ребенка.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.