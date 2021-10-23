«Все для других»: Карина Мишулина почтила память отца в день его рождения

Среди последних публикаций личного микроблога наследницы Спартака Мишулина – Карины Мишулиной – появился архивный кадр с родителем. Таким способом актриса поздравила отца с днем рождения.
Напомним, Спартак Мишулин ушел из жизни в 2005 году.
«95 лет! У папы был бы юбилей. Он никогда не справлял день рождения. Не любил. В этот день он либо работал, либо был дома. Мама жарила его любимую картошечку с цыпленком-табака в чесночном соусе. Папа обожал в него макать мякиши хлеба, говорил, это напоминает детство.
Мы садились за стол, дарили ему клоунов, которых он с восторгом собирал, и говорили, как сильно его любим. Он смущался и поднимал тост за нас с мамой. Не нравилось ему быть в центре внимания, зато наши с мамой дни рождения всегда праздновал с размахом! И был счастлив! В этом он весь — все для других, а себе ничего не надо…», – написала Мишулина в личном микроблоге.
К слову, телеведущий и актер Тимур Еремеев тоже вспомнил о Спартаке Мишулине. Напомним, в 2017 году Тимур заявил, что является внебрачным сыном артиста. Карина и Тимур прошли ДНК-тест, который установил генетическое родство между Еремеевым и Мишулиным. Однако Карина считает результаты проверки ложными.
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