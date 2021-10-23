«Все для других»: Карина Мишулина почтила память отца в день его рождения

Среди последних публикаций личного микроблога наследницы Спартака Мишулина – Карины Мишулиной – появился архивный кадр с родителем. Таким способом актриса поздравила отца с днем рождения.

Напомним, Спартак Мишулин ушел из жизни в 2005 году.

«95 лет! У папы был бы юбилей. Он никогда не справлял день рождения. Не любил. В этот день он либо работал, либо был дома. Мама жарила его любимую картошечку с цыпленком-табака в чесночном соусе. Папа обожал в него макать мякиши хлеба, говорил, это напоминает детство.

Мы садились за стол, дарили ему клоунов, которых он с восторгом собирал, и говорили, как сильно его любим. Он смущался и поднимал тост за нас с мамой. Не нравилось ему быть в центре внимания, зато наши с мамой дни рождения всегда праздновал с размахом! И был счастлив! В этом он весь — все для других, а себе ничего не надо…», – написала Мишулина в личном микроблоге.