Карина Мишулина рассказала, кем на самом деле приходится ей Алена Хмельницкая

Актриса Карина Мишулина призналась, что является родственницей Алены Хмельницкой.

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что у наследницы Спартака Мишулиной есть родственница среди знаменитостей. При этом сама Карина никогда публично о родстве с этой актрисой не говорила.

Оказалось, что артистка Алена Хмельницкая является троюродной сестрой Карины Мишулиной.

«Конечно, вы меня сейчас сильно удивили. Я вообще никогда никому не рассказывала, что Алена – моя троюродная сестра», – отметила Мишулина.

Мишулина рассказала, что ее мама и родительница Хмельницкой приходятся друг другу двоюродными сестрами. К слову, обе женщины Валентины Константиновны.

«У нас разница в возрасте. В детстве она очень ощутима. Ее мама балерина. Все время в разъездах. Не было возможности встречаться. И как-то не сделали так, чтобы мы были близки», – призналась Карина в эфире «Секрета на миллион» на канале НТВ.

Напомним, ранее Алена Хмельницкая заявила о потери близкого человека. Недавно у актрисы умер отец.

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