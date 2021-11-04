В стиле Бекхэм: Рогов рекомендовал трендовую юбку, которая выглядит дороже своих денег

Юбка воплотила в себе моду на пайетки.

Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live прошелся по магазинам одежды, в основном, сегмента масс-маркета. И обнаружил на одной из витрин супертрендовую юбку вишневого цвета в пайетках. Стилист настоятельно рекомендовал ее к приобретению.

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В этом сезоне, рассказал ведущий, пайетки являются одним из главных направлений. Редкий дизайнер не включил их в свои коллекции в том или ином виде. Теперь одежду с пайетками, объясни Рогов, модно включать в повседневные луки, комбинируя с вязаными свитерами, простыми водолазками, тренчами, пальто.

С юбкой, которую ведущий рекомендовал зрительницам, можно составить лук в стиле Виктории Бекхем, если примерить с ней простое поло или джемпер голубого цвета.

«На плечи можно накинуть бежевое пальто, добавить коричневые сапоги. Эту юбку точно рекомендую! Выглядит дороже своих денег», — сказал Александр Рогов.

В магазине она продавалась за 3799 рублей.

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