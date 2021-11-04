Рогов рекомендовал: этой осенью шапки-балаклавы стали настоящим хитом

Тренд не просто оригинален, но и действительно комфортен и полезен.

О тренде на балаклавы заговорил Валентин Юдашкин еще в начале весны, представив целую коллекцию с ними. Он нарядил своих манекенщиц как в подшлемники, так и в комбинации подшлемников с беретами.

А этой осенью балаклавы вирусным образом ворвались в модный мир, покоряя сердца людей. Ранее мы писали о Диане Сабуровой, фэшн-блогере, жене комика Нурлана Сабурова, которая составила стильный лук с подшлемником.

Стилист Анастасия Стар прокомментировала ее образ, заметив, что такие головные уборы не только любопытны на вид, но и весьма удобны, отлично согревают и комфортны в носке. Они пригодятся не только осенью, но и зимой тоже.

Александр Рогов в своем фэшн-проекте на YouTube Rogov live тоже не смог пройти мимо этого тренда. В своем модном набеге по магазинам, он обратил внимание на балаклаву вязкой в рубчик актуального серого цвета и посоветовал ее к приобретению зрительницам тоже. Ему особенно понравилась модель с торчащей вверх макушкой.

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