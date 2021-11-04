Советовал Васильев: Стриженова освежила внешность при помощи модного мандаринового жакета

Ведущий уверен, что этот актуальный оттенок прекрасно влияет на цвет лица женщин.

Екатерина Стриженова появилась на съемках программы Первого канала «Время покажет» в мандариновом жакете. Этот оттенок очень актуален в сезоне, рассказывал ранее Александр Васильев на шоу «Модный приговор».

По словам историка моды, вещи в данном тоне – хорошее вложение средств, поскольку они актуальны всегда. Кроме того, они хорошо подают цвет лица, освежая и омолаживая его визуально.

Стриженова выбрала модель на одну пуговицу, что сейчас в тренде, но также моден двубортный крой. Который, по мнению Эвелины Хромченко, стройнит фигуру, делая ее более компактной благодаря двойному ряду пуговиц.

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