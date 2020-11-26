Новый тренд – мандариновый цвет: чем хороша яркая одежда для женщин, рассказал Васильев

По мнению историка моды, трендовый оттенок позитивно влияет на внешность и настроение.

На «Модном приговоре» заговорили о ярком оттенке оранжевого, который сейчас на пике популярности — о мандариновом колоре. Он отлично впишется в гардероб любой женщины, независимо от ее статуса и возраста.

По словам Александра Васильева такие оттенки стали входить в моду довольно поздно — появились в одежде только в 20-х годах, а применять в пальто их стали только в 60-е. И за это нужно благодарить Кристобаля Беленсиага.

«Это так понравилось женщинам! Цвет дает витаминное настроение, хорошую эмоцию, хороший правильный цвет лица. Вспоминайте об этом цвете особенно осенью!» — поведал историк моды.

Как рассказала Эвелина Хромченко, оттенки оранжевого вошли в моду еще лет пять назад, меняя лишь свои полутона.

«С тех пор его ничем не выкуришь. Оранжевый цвет – это хорошая инвестиция, главное, вечная. Он никогда не выходит из моды, а волнообразными движениями, всплесками ярко проявляет себя на подиуме», — добавила ведущая.

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