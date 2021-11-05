Алла Пугачева, София Ротару, Вера Брежнева и другие звезды перепели легендарные хиты группы t.A.T.u

Новый альбом под названием «Трибьют t.A.T.u. «200 по встречной» вышел 5 ноября.

В пятницу, 5 ноября, стали доступными для прослушивания новые версии легендарных хитов популярной группы t.A.T.u.

В новый альбом под названием «Трибьют t.A.T.u. «200 по встречной» вошли двадцать шесть треков, которые исполнили звезды первой величины.

Песни дуэта перепели в своей манере знаменитости, так называемых, старой и новой школ.

Так, например, в альбом вошел трек «Нас не догонят» в исполнении Аллы Пугачевой и Софии Ротару. Вера Брежнева – с треком «30 минут», участница конкурса «Евровидение» Маnizha, перепевшая «Не верь, не бойся», Клава Кока, исполнившая «Сошла с ума», Монеточка с композицией «Мальчик-гей» и другие.

Стоит добавить, что работа над треками проводилась в тесном сотрудничестве с соавторами группы t.A.T.u — Еленой Кипер, Сергеем Галояном, Валерием Полиенко. А выход трибьют-альбома приурочен к юбилею дебютного альбома группы t.A.T.u.

Уже 20 ноября участники трибьюта выступят в поддержку альбома. Масштабное гибридное шоу состоится на одной из самых высокотехнологичных площадок Москвы Moscow Music Dome.

Послушать альбом можно, пройдя по ссылке.

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