Все ахнули: помолодевшая и сияющая София Ротару зажгла на сцене в Сочи

Недавно София Ротару отметила свой 74-й день рождения. Из-за пандемии артистка не гастролировала, правда, личный праздник отмечала в Италии в компании сына и внуков. В Россию прилетела по приглашению Игоря Крутого – в эти дни в Сочи проходит «Новая волна».

Как только Ротару появилась на сцене – все ахнули. Белоснежное платье в пол в греческом стиле, обновленная улыбка и сияющее лицо.

«В интернете пишут, что Ротару использует силиконовую маску, чтобы выглядеть моложе, я всегда смеюсь, когда такое читаю. Она даже гримируется минимально. София Михайловна, как и любая артистка, не может себе позволить есть все, что она хочет. Перед съемками она едет на детокс, на чистку организма. Чаще всего это какой-то отель, где она голодает или питается, подсчитывая калории. Диетологов у нее нет, она ест домашние яйца, овощи со своего огорода и все», — цитирует «Комсомольская правда» директора певицы Сергея Лаврова.

Добавим, наряды для «хуторянки» выбирает ее невестка Светлана. Много лет она работает у нее личным стилистом.

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