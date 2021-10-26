«Я всегда в разных спальнях сплю»: как 72-летняя Пугачева устроила свою семейную жизнь с молодым мужем

Примадонна дала понять, что она не делит одну комнату с Максимом Галкиным. Вечерами каждый идет к себе.

Алла Пугачева крайне редко делится подробностями своей личной жизни. В последнее время Примадонна все чаще проводит вечера в своем замке в подмосковной деревне Грязь, а на публике появляется не так часто, как того хотели бы ее поклонники. При этом иногда шоумену Максиму Галкину все-таки удается вывести Аллу Борисовну в люди. Вместе с ним она посещает званые ужины, праздники самых близких друзей и членов семьи. Да и к себе в дом певица пускает только избранных. У Примадонны в гостях бывают: дизайнер Игорь Гуляев, чета Газмановых, супруги Юдашкины, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев, Светлана Лобода, композитор Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Александр Ревва с женой Анжеликой.

Сайт Teleprogramma.pro решил вспомнить, какими личными историями в одном из самых ярких интервью в YouTube-проекте Олега Меньшикова делилась Алла Пугачева. Так, к примеру, певица рассказала о роскошном замке в деревне Грязь.

«Дом выстроен в стиле замка внешне… Ты зайди вовнутрь (обращается к Олегу Меньшикову. — Прим. ред.), он не такой большой. Дом настолько хорош функционально: для Лизы, для Гарика, для Клавы, для Кристины – комнаты считаю. Для меня, для мужа, потому что я всегда в разных спальнях сплю, и так всю жизнь! Гостевая, для Денички… и все, ну и внизу маленькая сцена-студия… Но вот эти гаргульи у входа!!! Я их боялась», – шутя говорила певица, описывая свой замок в деревне Грязь.

Так, Примадонна дала понять, что не делит спальню с мужем шоуменом Максимом Галкиным. И, судя по словам певицы, этой привычки она придерживается с молодости. Спит в другой комнате, отдельно от своих вторых половинок. До Максима артистка несколько раз была замужем. И даже венчалась с поп-королем сцены Филиппом Киркоровым. Но настоящее счастье нашла лишь в браке с Галкиным. У пары подрастают восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза.

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