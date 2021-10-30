«Меня утеплили»: Брежнева запечатлелась в стеганом пальто и свитере цвета сочной травы

Певица приехала домой. Она поделилась кадрами, на которых ее встретил родной человек.

Вера Брежнева является популярной исполнительницей и бывшей солисткой группы «ВИА-Гра». Она не скрывает, что любит проводить время с семьей. Но за время пандемии певица успела соскучиться по путешествиям. Теперь она наверстывает упущенное. Артистка делится кадрами из разных стран, где ей приходится выступать. А на днях она побывала в Киеве, а потом отправилась домой.

Если раньше Вера предпочитала редко публиковать семейные фото. Но теперь она поменяла мнение. Не так давно певица показала, как отпраздновала годовщину со дня свадьбы с Константином Меладзе. А накануне она запечатлелась с папой, который встретил ее после поездки. С собой звезда вязла даже собаку.

«Папа нас встретил», — написала она.

Потом Брежнева стала ездить на примерку новых костюмов. Она также встретилась со стилистами, которые подобрали ей осенний лук. Певица предстала в стеганом пальто, широких джинсах и свитере цвета сочной травы. На ее голове также была вязаная шапка. К слову, стеганые пальто стали трендом в этом сезоне.

«Меня утеплили», — похвасталась она. «А потом муж, дети, собака, хозяйство, работа», — добавила артистка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Вера. Многие осыпали ей комплименты. «Очень красивая», «Вам идет», «Какая же вы хорошенькая», «Наряд крутой», «На вас приятно смотреть», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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