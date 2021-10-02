Долгожданное воссоединение: экс-солистки группы «Тату» споют вместе

Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина на личной странице в Instagram рассказала о творческом воссоединении с бывшей напарницей по дуэту.

Певицы готовят трибьют. Музыкальная пластинка с кавер-версиями композиций будет доступна весной 2022 года.

Напомним, певицы не общались 2014 года. Катина заявляла, что отказывается сотрудничать с Волковой из-за резких высказываний экс-напарницы в свой адрес.

«Версий может быть сколько угодно, но правда в том, что у нас с Юлей разные взгляды на рабочий процесс и на будущее, вот и все. А контакта между нами нет», — рассказывала ранее Катина.

«Официальный трибьют «Тату» — весна 2022 года, где примем участие мы с Юлей. А также из крутых новостей: сериал о «Тату» с нашим участием на одной из самых крупных стриминговых площадок. Об этом скоро», – заявила Катина.

Отметим, ранее Лена Катина спела с бывшим возлюбленным Ольги Бузовой. Давид Манукян стал напарником артистки в шоу «Дуэты» на телеканале «Россия». Поклонники исполнителей отметили, что артисты хорошо смотрятся вместе и синхронно звучат.

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