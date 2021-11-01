«Посмотрите на это платье!»: какой наряд привлекает сильных мужчин, назвала Хромченко

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказала, что сейчас стилисты и дизайнеры одежды в создании образов ориентируются в основном на главный принцип — единства и борьбы противоположностей.

А вот максимально сглаженные и выверенные в одном стилевом направлении луки, напротив, не приветствуются. На подиуме проекта представили платье, которое отвечало новому требованию моды.

«Посмотрите на это платье! В нем заложен принцип единства и борьбы противоположностей. Посмотрите на этой суперстрогий воротничок, который отпугнет слабого. И посмотрите на эту прозрачность, легкость и эфир, которые позволяют любоваться стройностью ног и легкостью шага этой женщины, которые привлекут сильного мужчину. Потому что только рядом с самодостаточным мужчиной может быть такая роскошная женщина», — сказала Эвелина Хромченко.

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