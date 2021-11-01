«Тренд сезона»: Рогов показал сапоги, которые идеально подходят к джинсам

Также с ними сочетаются некоторые юбки.

На YouTube-шоу Rogov live Александр Рогов прошелся по масс-маркетам в поисках модных вещей. И ему это удалось.

Стилист обнаружил актуальный пуховик-кокон и пару клетчатых пальто (одно универсальное, а второе «как Balenciaga». Кроме того, он нашел сапоги, которые тоже копируют один из дорогих брендов, но купить их можно в обычном магазине по сходной цене.

«Тренд сезона! Казаки «как Cеline», стоят 6000 рублей, не кожа, но и не страшно, на сезончик погонять», — сказал Александр Рогов.

Они имели скошенный каблук, который сейчас очень актуален, и длину по колено. Рогов заметил, что они идеальны для джинсов, при этом брюки необходимо заправлять в эти казаки по современной моде. Также с этими сапогами хорошо будут смотреться необычные юбки, например, в пайетка макси или миди.

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