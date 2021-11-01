Целомудренность плюс провокация: Хромченко показала идеальное декольте для женщин солидного возраста

На шоу «Модный приговор» Первого канала представили образ для зрелой женщины 57 лет. У нее отличная фигура, однако демонстрировать ее дерзко, так, как это было позволительно лет в 20–25 Эвелина Хромченко не советовала.

На подиуме проекта представили образ с декольте, которое стилист сочла идеальным для солидных дам. Вырез на груди был сделан в форме горизонтального лепестка на весьма закрытом бадлоне черного цвета. Вся остальная одежда тоже оказалась довольно сдержанной. Это не позволило скатиться луку в вульгарность.

«Мы не видим в этом комплекте ничего экстравагантного, кроме этой целомудренной горизонтали, которая тем не менее очень провоцирует. Мы видим здесь взрослую, самодостаточную, уверенную в себе женщину, которая выбирает себе одежду сообразно своему реальному статусу и позиции, которую занимает на социальной лестнице», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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