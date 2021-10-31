Берет типа бескозырки, дутый платок и другие: какие головные уборы в этом сезоне в моде, рассказала Хромченко

Есть среди них и те, что были актуальны в прошлом году.

Эвелина Хромченко озвучила на шоу «Модный приговор» Первого канала главные тренды в мире головных уборов в этом сезоне. Среди них есть, как хорошо знакомые, так и те, что могут удивить.

По-прежнему остаются в моде теплые панамы, они никак не изменились внешне. Актуальны береты, но теперь они очень напоминают бескозырки. Если бы у них была ленточка, то фактически это был бы тот же головной убор.

Держатся в топах и бейсболки, но в этом сезоне они очень похожи на каскетки, а это довольно специфический головной убор, который идет не всем.

Из принципиально нового Эвелина Хромченко назвала дутые платки, которые сделаны по тому же принципу, что и куртки или пуховики, а также подшлемники. Теперь их носят как самостоятельные головные уборы. Также можно надеть их под другой, например, под берет.

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