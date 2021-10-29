И все-таки похудела: Ирина Пинчук в цветастом бикини показала наметившуюся талию

Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук призналась, что начала испытывать отвращение к еде.

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук в июле этого года впервые стала мамой. Брюнетка подарила сына своему мужу Араю Чобаняна.

Малыша пара назвала Давидом. Во время беременности Ирина Пинчук поправилась на тридцать килограммов и довольно продолжительное время не могла избавиться от лишнего веса.

Недавно Ирина Пинчук начала худеть и уже успела продемонстрировать свою фигуру в бикини во время отдыха в Дубае.

Правда, Ирипа Пинчук признается, что ее питание сейчас нельзя назвать правильным.

«Если честно, то в последнюю неделю у меня прям отвращение от еды. Ничего не могу кушать. Ем мало и редко. В Дубае буду восстанавливать питание. По крайней мере, стараться», — поделилась Ирина Пинчук с подписчиками.

При этом она показала свой снимок в цветастом купальнике, на котором выглядит очень стройной.

Напомним, Ира Пинчук и Арай Чобанян после отдыха в Дубае решили остаться в этом городе на зиму. Ира с сыном вернулась в Москву, чтобы забрать машину из салона. А Арай остался в Дубае, куда скоро прилетит Пинчук с малышом.

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