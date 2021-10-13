В подгузнике и шапочке для купания: Ирина Пинчук поплескалась с подросшим сыном в бассейне отеля в Дубае

Маленький наследник Ирины Пинчук и Арая Чобаняна в Арабских Эмиратах тестирует невиданные раньше удовольствия.

Молодые родители, бывшие участники «Дома-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян отправились в первое совместное путешествие с маленьким сыном.

Давид, которому на днях исполнится три месяца, уже побывал в одном из самых роскошных мест для отдыха. Ирина Пинчук и Арай Чобанян выбрали для двухнедельного отпуска с малышом Дубай.

Молодая семья наслаждается солнцем, морем, прекрасной погодой, а также реакциями маленького наследника на невиданные для него ранее ощущения.

Вместе с Давидом Ира Пинчук и Арай Чобанян искупались в бассейне. Родители бережно поддерживали кроху за голову, чтобы тот случайно не заглотнул воды.

«Ой, боже мой. Ой, булочка! Нравится тебе, да?» — сюсюкали с сыном во время купания Ирина Пинчук и Арай Чобанян.

И тут вдруг трехмесячный малыш издал довольный возглас.

«Он ответил», – умилились родители.

Для водных процедур Ира Пинчук надела на сына специальную шапочку и подгузники, в которых малышам можно находиться в воде.

Напомним, сын экс-участников «Дома-2» Ирины Пинчук и Арая Чобаняна появился на свет 19 июля в одной из клиник столицы.

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