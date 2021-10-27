«Встреча состоялась»: Ирина Пинчук из «Дома-2» купила «Мерседес» за 24 миллиона рублей

Экс-участница реалити-шоу Ирина Пинчук будет ездить по Москве на роскошном внедорожнике немецкого автопрома.

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук обожает все, что связано с автомобилями, и очень любит ездить на дорогих машинах.

Не так давно Ира Пинчук рассказала в микроблоге, что заказала в салоне автомобиль своей мечты. И вот настал тот, момент, когда Ира Пинчук забрала машину.

В микроблоге она поделилась видео, на котором запечатлено, как она радостно прыгает рядом с новым внедорожником «Мерседес» G63. Такой автомобиль стоит порядка 24-х миллионов рублей.

«Наша долгожданная встреча состоялась. G63, добро пожаловать в семью. Ну что, теперь можете поздравлять», — написала в микроблоге Ирина Пинчук.

Знакомые экс-участницы «Дома-2» принялись осыпать ее поздравлениями и восхищаться умницей Ириной, которая смогла позволить себе такой автомобиль.

Скептически же настроенные граждане заподозрили Ирину Пинчук в рекламе машины, мол, слишком уж часто она их меняет.

К тому же, у Ирины Пинчук и Арая Чобаняна до сих пор нет своего жилья в Москве. Подписчики полагают, что если бы они, действительно, ворочали такими суммами, то уже легко могли бы позволить себе купить квартиру, а не очередную дорогую игрушку на колесах.

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