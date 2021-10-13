Как слон рядом с худой Африкантовой: пухленькая Пинчук задрапировала выдающийся живот трусами с высокой посадкой

Бывшие участники «Дома-2», супруги Ирина Пинчук и Арай Чобанян несколько дней назад вместе с сыном Давидом и мамой Иры Инной улетели отдыхать в Дубай.

Как оказалось, компанию им составили бывшие коллеги по проекту «Дом-2», тоже супруги Марина Африкантова и Роман Капаклы.

Две пары встретились на пляже и решили отметить это событие вкусными коктейлями.

Как и положено во время отдыха у воды все были в купальных костюмах. Худенькая Марина Африкантова предпочла микро-бикини, а располневшая после родов Ира Пинчук выбрала купальник с трусами с высокой посадкой, чтобы задрапировать объемный живот.

На фоне хрупкой Марины Африкантовой Ира Пинчук стала казаться еще больше. Выглядят они как слоник рядом с мышкой.

Напомним, лишний вес у Иры Пинчук появился в результате беременности. За девять месяцев экс-участница «Дома-2» набрала тридцать килограммов, часть которых до сих пор остались с нею.

Ира Пинчук сейчас активно борется за стройность и уже демонстрирует результаты похудения. Правда, пока они еще не для всех очевидны.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.