«Буду лохматая»: располневшая Ира Пинчук покрасовалась в топе бандо с воланом и брюках палаццо брусничного оттенка

Экс-участница «Дома-2» Ира Пинчук выбирает яркие образы во время отдыха в Дубае.

Бывшие участники «Дома-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян сбежали из холодной октябрьской Москвы в райское местечко. Пара вместе с сыном Давидом и его бабушкой, мамой Ирины Инной уже второй день отдыхает в Дубае.

Ирина Пинчук и Арай Чобанян доверили сына Давида бабушке, а сами отправились на автомобильную прогулку, взяв в аренду ярко-синий суперкар «Порше». Автомобили этой марки пара особенно почитает.

Для поездки по Дубаю Ирина Пинчук выбрала очень яркий наряд. Молодая мама облачилась в костюм брусничного оттенка с цветочным принтом, состоящий из топа-бандо с воланом и брюк палаццо.

«Собралась за полчаса. Немножко получилось накрутить волосы. Все равно сейчас буду лохматая. Вот в таком костюмчике сегодня. Все побежала», — говорит Ира на видео в сторис.

Свой животик Ирина Пинчук выставила на обозрение. Кстати, за последнее время она сумела привести в порядок свою фигуру, избавившись от нескольких килограммов.

Напомним, во время беременности Ира Пинчук набрала тридцать килограммов и сейчас постепенно сбрасывает вес. После родов прошло почти три месяца. Именно столько исполнится 19 октября сыну Ирины Пинчук и Арая Чобаняна.

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