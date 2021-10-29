«Уже понятно, что с характером»: Влад Кадони рассказал о годовалой сестре и показал ее фото

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони трогательно поздравил малышку и ее маму Елену Голунову с днем рождения.

Накануне, 28 октября, родной сестре ведущего «Дома-2» Влада Кадони исполнился годик.

Мама малышки, финалистка одного из сезонов шоу «Битва экстрасенсов», ясновидящая Елена Голунова в честь дня рождения впервые показала лицо дочери.

Влад Кадони поделился в своем микроблоге снимком Миланы, на котором она запечатлена рядом с именинным тортиком.

Он также показал лицо родной сестренки и трогательно поздравил ее с днем рождения, удивляясь быстрому течению времени.

«Будто совсем недавно забирали маленький конвертик из роддома, и вуаля, прошел год. Это уже не ерзающий младенец, а настоящая, взрослая Милана. Веселая, озорная, уже понятно, что с характером, и это только начало. Тебе год, вряд ли ты поймешь, что сегодня праздник, но я уверен, что вырастешь и потом найдешь этот пост», — написал Влад Кадони.

Ведущий «Дома-2» обратился с нежными словами и к своей маме Елене Голуновой, понимая, что, в первую очередь, это ее праздник.

«Сегодня главный виновник торжества не моя сестра, я считаю, а моя мама Елена Голунова. Поэтому лечу к ней на страницу лайкать фотки, желаю счастья, здоровья и чтобы всегда в семье царила гармония, ну а все остальное скажу уже лично. Люблю», — добавил Влад Кадони.

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