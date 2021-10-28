«Моя любимая принцесса»: Елена Голунова показала лицо годовалой дочери

Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова разместила снимок дочери в своем микроблоге. Примечательно, что знаменитость первый раз со дня рождения дочери показала лицо Миланы.

Голунова поздравила малышку с ее первым днем рождения. Милане исполнился годик. И маленькая принцесса позировала на руках у родительницы в голубой юбке-пачке.

Отметим, что Голунова родила дочь в 52 года. А старшему сыну Елены в этом году исполнилось 35 лет.

«Моя принцесса, мое сокровище, моя любимая доченька, с днем рождения!!! Сегодня тебе один год! Целый год счастья, позитива и познания мира! Здоровья тебе, мое солнышко, счастья и всего самого наилучшего! Твои мама и папа всегда рядом! Братья всегда подставят свои плечи! Живи долго и счастливо!» — пожелала своей дочке Елена.

Напомним, ранее Елена Голунова показывала дочку на прогулке в коляске. Малышка пристально смотрела вдаль, с детским восторгом разглядывая окружающую природу. А ее знаменитая мама запечатлела девочку в профиль.

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