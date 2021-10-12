«Называешь себя женщиной»: Влад Кадони рассекретил возраст своей красавицы-избранницы

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони счастлив в новых отношениях. Со своей избранницей телеведущий проводит все свое свободное время.

Видео одной из совместных с возлюбленной прогулок Влад Кадони поделился в сторис микроблога. Пара шла по улице, и вдруг Влад Кадони решился озвучить возраст своей девушки.

«Скажи мне, пожалуйста, почему ты называешь себя женщиной, если ты моложе меня чуть ли ни на десять лет?» — обратился Влад Кадони к избраннице. «А как ты хочешь, чтобы я себя называла?» — ответила она вопросом. «Ну, типа девушка. Нет? Она просто постарела рядом со мной душой. Я все соки выпил», — понял Влад Кадони.

Напомним, телеведущему в августе этого года исполнилось тридцать пять лет. Это значит, что избраннице Влада Кадони не больше двадцати шести лет.

Некоторое время назад ведущий «Дома-2» представил избранницу поклонникам, рассказав, что очень счастлив рядом с этой девушкой. Подписчики Влада Кадони были единодушны – его возлюбленная показалась им настоящей красавицей.

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