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В новом выпуске «Битвы экстрасенсов» расскажут об ужасах тоталитарной секты

Ясновидящим будет предложено прочувствовать энергетику самого влиятельного сектанта России.

В новом выпуске «Битвы экстрасенсов» расскажут об ужасах тоталитарной секты
Экстрасенсы пройдут сложное испытание. Фото: пресс-служба

В эту субботу, 30 октября, ТНТ покажет очередной выпуск нового сезона «Битвы экстрасенсов».

На этот раз она будет посвящена рассказу о том, что творилось с людьми, попадавшими в самую известную тоталитарную секту «Ашрам Шамбала».

Участникам шоу «Битва экстрасенсов» будет предложено прочувствовать энергетику самого влиятельного сектанта страны.

Перед ясновидящими разложат перевернутые фотографии. На одной из них запечатлен человек, создавший культ и подчинивший себе тысячи людей, Константин Руднев.

Участники нового сезона «Битвы экстрасенсов
Участники нового сезона «Битвы экстрасенсов. Фото: пресс-служба

На второй – его возлюбленная и напарница Елена Захарова, а на третьей – девушка, лицо которой закрыто.

Она несколько лет провела в секте и боится мести вышедшего в сентябре этого года на свободу Руднева. Вместе с ней на «Битве экстрасенсов» будут присутствовать еще две бывшие сектантки.

Что они услышат от ясновидящих, о каких ужасах секты им придется вспомнить, смотрите в субботу в 19:30 на ТНТ.

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