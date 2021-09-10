Курносый носик, длинные реснички: мама Влада Кадони впервые показала в профиль дочку Милану

Известная ясновидящая и мама ведущего «Дома-2» Влада Кадони, Елена Голунова, пока не спешит рассекречивать личико своей маленькой дочери Миланы. Девочке уже десять месяцев, а родители еще ни разу не показали ее поклонникам. На всех снимках Елена Голунова прижимает малышку к себе, повернув ее спиной к камере.

Но похоже, что скоро фанаты все же увидят лицо Миланы. На недавних снимках Елена Голунова запечатлела девочку уже в профиль, поделившись снимками с прогулки с малышкой.

«Наше маленькое сокровище! Как приятно быть на прогулке вместе! Всем отличного настроения и приятных выходных!» — подписала кадры Елена Голунова.

Милана невероятно мила, в кадре видно, что у нее аккуратный курносый носик и длинные ресницы.

Напомним, о том, что у мамы Влада Кадони родилась дочка, стало известно осенью минувшего года. Милана появилась на свет 28 октября 2020 года.

Девочка стала четвертым ребенком Елены Голуновой, у которой, помимо 35-летнего Влада Кадони, есть еще два сына: Дмитрий, ему 24 года, и Лев, которому 11.

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