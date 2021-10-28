«Хочу достойного мужчину!»: Боня рассказала о Монако, дочери и бойфрендах

Знаменитая модель и телеведущая Виктория Боня рассказала изданию WomanHit о своей дочке, жизни в Монако и требованиях к будущему ухажеру.

Боня с улыбкой говорит о своей девятилетней дочке Анджелине. Она считает, что ребенок очень похож на нее и во многом копирует поведение звездной мамы.

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«Ей интересно надевать мои вещи, полюбила топики, гольфики и т.п. Раньше я за ней этого не наблюдала. Она с удовольствием меряет мои вещи, надевает мою обувь, считает, что ей она как раз, хотя у нее 33 размер, но она думает, что у нее 36», — смеется телеведущая.

Виктория рассказала, что дочка учится во французской школе и является одной из лучших учениц в классе. При этом знаменитая мама не помогает делать ей уроки — не знает французского. Девочка много рисует и увлекается верховой ездой.

Боня не препятствует встречам дочки с папой. Месяц девочка живет с ней, а месяц — с отцом. Однако перевозить дочку жить в другую страну Боня не планирует. По ее мнению, Монако — одно из самых безопасных мест на земле.

«Место небольшое, все друг друга знают, очень комфортное и уютное. Я безумно рада, что мы живем там. У нас вообще нет трудностей, потому что люди и уважают друг друга, и культура там проявляется через уважение. К тому же там шикарная погода. Трудности только в том, что когда мне нужно уехать по работе, то я не вижу своего ребенка по несколько недель», — делится Боня.

41-летняя Боня является и завидной невестой, сейчас она свободна. Однако ведущая признается, что очень мало мужчин соответствуют ее критериям и взглядам на жизнь, поэтому она до сих пор в поиске того самого.

«Я буду ждать и жду того, кто сможет потянуть меня в плане силы духа и человеческих качеств, когда мужчина может позволить себе быть честным, достойным, искренним, мудрым и настоящим, для меня это очень важно. Просто выйти замуж, ради самого замужества, — это мне неинтересно, я бы уже много раз могла это сделать. Но я хочу для себя самого достойного мужчину в этом мире».

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