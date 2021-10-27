«Ксения приходила на работу с отекшими глазами»: Боня озвучила причину вражды с Бородиной

Как отметила модель, по глазам человека сразу видно, употребляет он или нет.

Модель Виктория Боня объяснила, почему она уже много лет враждует с ведущей «Дома-2» Ксенией Бородиной.

«Будучи на проекте, я и другие участники видели, как Ксения приходила на работу с утра с отекшими глазами в солнцезащитных очках. По глазам человека видно, употребляет он или нет». Виктория Боня

Как отметила Боня, если Бородина с чем-то не согласна, то может сдать свой волос на экспертизу. Именно волосы хранят информацию много лет. Если Бородина докажет, что не употребляла запрещенные вещества, то Боня готова извиниться, сообщает «Собеседник».

Ранее шоумен Рустам Солнцев рассказывал, что причина вражды Бони и Бородиной кроется именно в истории с наркотиками. По его словам, с тех пор звезды ненавидят друг друга.

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