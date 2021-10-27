«Уставшая домохозяйка средних лет»: как Виктория Боня выглядит без макияжа и фильтров

Узнать яркую красавицу оказалось не так-то просто.

Известный стилист Сердар Камбаров в Instagram похвастался своими трудами. Он разместил фотографии бывшей участницы «Дома-2» и модели Виктории Бони до и после нанесения макияжа.

Узнать яркую звезду и красавицу без мейка оказалось не так-то просто. К примеру, кожа у Виктории Бони лишилась фирменного сияния, а взгляд получился каким-то отрешенным и невыразительным.

«Совсем другой человек», «Такой Вику мы еще не видели», «Уставшая домохозяйка средних лет», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Виктории Боне сейчас 41 год. Она не раз подмечала, что выглядит намного моложе многих из своих сверстниц и этим безумно гордится.

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