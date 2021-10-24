«Называли губошлепкой»: Виктория Боня рассказала, почему подвергалась буллингу в детстве

В последних Stories личного микроблога экс-участницы шоу «Дом-2» Виктории Бони появилась фотография знаменитости из семейного альбома. На снимке маленькая Вика слегка поджимает губы. Оказалось, это было неслучайно.

Боня призналась, что все детство стеснялась своей внешности. Модель отличалась большими глазами и пухлыми губками. Именно это не признавали одноклассники Виктории.

Поэтому будущая знаменитость пожимала губы, чтобы зрительно уменьшить их объем. При этом маленькая Вика верила, что сможет доказать обидчикам, чего она стоит.

«Эта девочка, которая на фотографии поджала губы, чтобы они казались меньше (я стеснялась своей внешности, и меня уже тогда называли губошлепкой). Верила в себя и знала уже тогда, что вы обо мне еще вспомните. И я покажу, кто я и на что способна», – поделилась своими воспоминаниями Виктория.

Напомним, ранее Виктория Боня отметилась в самых модных ботинках этой осени. Стилист похвалила фэшн-выбор знаменитости.

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