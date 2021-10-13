Виктория Боня: «Мне приснился яркий сон — авария, джип и в нем насмерть сбитая Собчак, находящаяся за рулем»

Екатерина Гордон, Виктория Боня, Станислав Садальский и Мария Кожевникова рассказали Teleprogramma.pro, что они думают об автоаварии, в которой фигурирует имя телеведущей.

Общественность продолжает обсуждать поведение Ксении Собчак после аварии в Краснодарском крае. Mersedes S 500, в котором ехала телеведущая, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате столкновения погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, находившаяся на переднем сиденье.

Некоторые подозревают, что светская львица специально заставляла водителя ехать быстрее, что и спровоцировало автокатастрофу. Ситуацию усугубляет и то, что спустя несколько минут после трагедии Ксения пересела в такси и уехала в аэропорт.

На следующий день Собчак написала в своем Telegram-канале, что ее директор вызвал скорую помощь и пошел посмотреть, требуется ли помощь пострадавшим в другой машине. При этом водитель Volkswagen рассказал, что им пытались помочь только проезжающие мимо автомобили.

Сейчас на Ксению Собчак обрушилась волна хейта. Пользователи Сети в большинстве пишут, что ведущая не должна была уезжать до приезда сотрудников ГИБДД и скорой помощи. А ей следовало бы проявить участие, подойти к пострадавшей машине и выяснить, чем можно помочь.

А что думают об этой ситуации наши знаменитости?

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Екатерина Гордон: «Ко мне обратились родственники и друзья погибшей девушки»

Адвокат Екатерина Гордон не позволяет себе резких высказываний в адрес Ксении Собчак, но при этом она солидарна с мнением пользователей, считающих, что Ксении все же не стоило покидать место происшествия. Иногда ситуация требует того, чтобы забыть о своих потребностях и действовать согласно обстоятельствам.

«Все прекрасно знают характер Ксении, ее требовательность, полеты кисточек в лицо стилистам. И, конечно, очень может быть, что она показывала характер водителю. Но мы не можем ничего подтвердить. Это, скорее, относится к восприятию аудиторией Ксении, — говорит Екатерина. У меня только один вопрос – человеческий. Я бы, наверное, повела бы себя по-другому. Стремление не опоздать на самолет должно быть меньше стремления спасти жизнь. Не хочу обвинять в чем-то Ксению, но полагаю, что в таких ситуациях можно и пропустить свой рейс».

— Можно ли трактовать действия Ксении как оставление человека в опасности?

— Ко мне обратились родственники и друзья погибшей девушки. И я передам помощникам Ксении их контакты, поскольку она пишет, что не может их найти. Если она действительно хочет помочь, то это можно сделать. Нет серьезных оснований пытаться привлечь Ксению к ответственности, поскольку она тоже жертва обстоятельств. Юридических вопросов к Ксении у меня нет, только человеческие.

Виктория Боня: «Я бы не позволила своему водителю ехать по встречной полосе»

Ведущая и светская львица Виктория Боня признается, что много лет назад ей приснилась автоавария с участием Ксении Собчак. Только события в сновидении сложились противоположным образом тому, что случилось на самом деле.

А что касается самой ситуации, произошедшей с Ксенией, Виктория уверена: ни одно событие не стоит того, чтобы так жестко нарушать правила дорожного движения.

«Мне очень многие пишут об этой ситуации, как будто Ксения Собчак – моя родственница. Хотя она не имеет ко мне никакого отношения. Более того, она мне гадила много раз. Писала письма в агентства, заказывала разные статьи в Интернете. Но я не отношусь к числу обиженных людей, ищущих возможности кого-нибудь уколоть, — признается Виктория. Но в этой ситуации на месте Собчак мог быть кто угодно. Конечно, я не исключаю, что с ее разрешения водитель мог выехать на встречную полосу. Когда я опаздываю, то думаю: «Опоздаю – значит, опоздаю». Для меня важна своя безопасность и безопасность окружающих людей. И я бы никогда не позволила своему водителю ехать по встречке, во-первых, потому что я мама, а во-вторых, — ответственный гражданин. Но мы не знаем, как было на самом деле. И я могу лишь посочувствовать Ксении и принести соболезнования всем тем, кто попал в эту ситуацию. Все говорят о том, что она сбежала, но нужно делать акцент не на этом. Нужно бить в барабаны и кричать: «Ребята, перестаньте ездить по встречке. Зачем вы выкраиваете эти минуты, которые могут привести к смерти? Куда вы так спешите? На тот свет? Успеете…» Ни один самолет не стоит того, чтобы выезжать на встречную полосу движения. И вот об этом и нужно говорить. Я знаю, как водители ездят в Сочи, как в Абхазии машины слетают по серпантину. Люди чувствуют свою безнаказанность, потому что в нашей стране развита коррупция. Лет 12 назад мне приснился яркий сон: вижу аварию, джип, и в нем насмерть сбитая Собчак, находящаяся за рулем. Я проснулась в холодном поту. Но такие видения говорят, что человек будет жить долго. И я и желаю ей долгих лет жизни. А в заключении скажу: если ты едешь в машине и не знаешь, как тебя везут, то это частично и твоя ответственность. Ни одна встреча не стоит того, чтобы лишать жизни других людей и подвергать опасности окружающих».

Станислав Садальский: «Ксения не хочет показаться слабой»

Станислав Садальский признался в том, что ему жалко Ксению. Она никогда не хотела показывать свою слабость… Но иногда обстоятельства складываются не в нашу пользу.

«То, что журналисты пишут, они все врут. Им говоришь одно, а они сообщают другое, — говорит Станислав Садальский. — Я не знаю подоплеки этой истории и поэтому не могу ничего говорить. Но мне жалко Ксению. Она не хочет показаться слабой, постоянно смеется над собой, но она очень хороший человек».

Мария Кожевникова: «Водитель просто так рисковать не будет…»

Мария Кожевникова призналась, что не хотела бы присоединяться к армии недоброжелателе Ксении Собчак. И ей трудно комментировать ситуацию, не зная всех деталей. Однако Мария полагает, что водитель не стал бы гнать по встречной полосе, если бы действительно не опаздывал.

«Я не собираюсь обливать Ксению грязью, потому что не знаю, как все было на самом деле. Делать в этой ситуации какие-то выводы я не считаю правильным. Это трагедия, в которой погиб человек. Но я могу предположить, почему водитель выехал на встречную полосу, — говорит Мария. Часто водители действуют, исходя из тайминга. Но они разумные люди, им тоже важна своя жизнь, семья. И просто так рисковать никто не будет, а только в том случае, если поставлена такая задача, и человек понимает, что опаздывает. Мы все садимся за руль и понимаем, что если никуда не спешим, то едем спокойно, робко, ждем светофоры, стоим в пробке, действуем по правилам дорожного движения. В другом случае ты нервничаешь и начинаешь что-то нарушать, чтобы выиграть лишние минуты. А просто так ехать по встречке – это человек должен быть сумасшедшим. Но подливать масла в огонь и расчленять Ксению я точно не буду. Дай Бог, чтобы вторая пострадавшая выжила, и все было бы хорошо. Хочется только обратиться к тем, кто садится за руль: «Если вы опаздываете, то можно прийти к такой ситуации, когда вы не опоздаете больше никуда. Жизнь в любом случае важнее. Конечно, случаются разные обстоятельства. Например, недавно мне позвонили и сказали, что у ребенка – температура 39, и его нужно срочно забрать. Но в любом случае нужно брать себя в руки и понимать, что ты ответственен не только за себя, но и окружающих людей. Я желаю здоровья всем участникам и приношу соболезнования семье, потерявшей родного человека. Это страшно».

Напомним, автоавария с участием Mercedes S 500, где находилась Ксения Собчак, случилась на участке дороги между Адлером и Красной поляной поздним вечером 9 октября. В результате ДТП погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen, а водитель и еще одна женщина, находившаяся в этой машине, были доставлены в больницу. 40-летний водитель Mercedes S 500 признал свою вину.

Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 264. Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

На следующий день после аварии Ксения Собчак выложила пост, в котором рассказала, что получила сотрясение мозга. Ей предлагали госпитализацию в Сочи, но ведущая приняла решение улететь домой. Также Ксения подчеркнула, что вопреки слухам не заставляла водителя ехать быстрее.

Впоследствии в соцсетях был опубликован еще один пост Ксении Собчак. Так, светская львица написала, что связалась с мужем одной из пострадавших в аварии – Оксаной Садовник, которая сейчас находится в тяжелом состоянии. Телеведущая обещала помочь Оксане и ее семье.

Также Собчак сообщила, что ищет контакты родных погибшей Екатерины Тарасовой и уже связалась с отцом Роберта Дедяна – пострадавшего водителя Volkswagen.

А что касается комментариев хейтеров об оставлении места происшествия, Ксения Собчак написала, что она не врач и не спасатель, и в такой ситуации не помогла бы ни руками, ни советами, а только связями и возможностями.

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