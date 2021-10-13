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Виктория Боня: «Мне приснился яркий сон — авария, джип и в нем насмерть сбитая Собчак, находящаяся за рулем»

Екатерина Гордон, Виктория Боня, Станислав Садальский и Мария Кожевникова рассказали Teleprogramma.pro, что они думают об автоаварии, в которой фигурирует имя телеведущей.

Виктория Боня: «Мне приснился яркий сон — авария, джип и в нем насмерть сбитая Собчак, находящаяся за рулем»
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Общественность продолжает обсуждать поведение Ксении Собчак после аварии в Краснодарском крае. Mersedes S 500, в котором ехала телеведущая, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате столкновения погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, находившаяся на переднем сиденье.

Некоторые подозревают, что светская львица специально заставляла водителя ехать быстрее, что и спровоцировало автокатастрофу. Ситуацию усугубляет и то, что спустя несколько минут после трагедии Ксения пересела в такси и уехала в аэропорт.

На следующий день Собчак написала в своем Telegram-канале, что ее директор вызвал скорую помощь и пошел посмотреть, требуется ли помощь пострадавшим в другой машине. При этом водитель Volkswagen рассказал, что им пытались помочь только проезжающие мимо автомобили.

Сейчас на Ксению Собчак обрушилась волна хейта. Пользователи Сети в большинстве пишут, что ведущая не должна была уезжать до приезда сотрудников ГИБДД и скорой помощи. А ей следовало бы проявить участие, подойти к пострадавшей машине и выяснить, чем можно помочь.

А что думают об этой ситуации наши знаменитости?

Екатерина Гордон: «Ко мне обратились родственники и друзья погибшей девушки»     

Адвокат Екатерина Гордон не позволяет себе резких высказываний в адрес Ксении Собчак, но при этом она солидарна с мнением пользователей, считающих, что Ксении все же не стоило покидать место происшествия. Иногда ситуация требует того, чтобы забыть о своих потребностях и действовать согласно обстоятельствам.

Екатерина Гордон. Фото:
Екатерина Гордон. Фото: Михаил Фролов/ КП

«Все прекрасно знают характер Ксении, ее требовательность, полеты кисточек в лицо стилистам. И, конечно, очень может быть, что она показывала характер водителю. Но мы не можем ничего подтвердить. Это, скорее, относится к восприятию аудиторией Ксении, — говорит Екатерина.

У меня только один вопрос – человеческий. Я бы, наверное, повела бы себя по-другому. Стремление не опоздать на самолет должно быть меньше стремления спасти жизнь. Не хочу обвинять в чем-то Ксению, но полагаю, что в таких ситуациях можно и пропустить свой рейс».

— Можно ли трактовать действия Ксении как оставление человека в опасности?

— Ко мне обратились родственники и друзья погибшей девушки. И я передам помощникам Ксении их контакты, поскольку она пишет, что не может их найти. Если она действительно хочет помочь, то это можно сделать. Нет серьезных оснований пытаться привлечь Ксению к ответственности, поскольку она тоже жертва обстоятельств. Юридических вопросов к Ксении у меня нет, только человеческие.

Виктория Боня: «Я бы не позволила своему водителю ехать по встречной полосе»

Ведущая и светская львица Виктория Боня признается, что много лет назад ей приснилась автоавария с участием Ксении Собчак. Только события в сновидении сложились противоположным образом тому, что случилось на самом деле.

А что касается самой ситуации, произошедшей с Ксенией, Виктория уверена: ни одно событие не стоит того, чтобы так жестко нарушать правила дорожного движения.

Виктория Боня. Фото:
Виктория Боня. Фото: Instagram.com/victoriabonya

 «Мне очень многие пишут об этой ситуации, как будто Ксения Собчак – моя родственница. Хотя она не имеет ко мне никакого отношения. Более того, она мне гадила много раз. Писала письма в агентства, заказывала разные статьи в Интернете. Но я не отношусь к числу обиженных людей, ищущих возможности кого-нибудь уколоть, — признается Виктория.

Но в этой ситуации на месте Собчак мог быть кто угодно. Конечно, я не исключаю, что с ее разрешения водитель мог выехать на встречную полосу. Когда я опаздываю, то думаю: «Опоздаю – значит, опоздаю». Для меня важна своя безопасность и безопасность окружающих людей. И я бы никогда не позволила своему водителю ехать по встречке, во-первых, потому что я мама, а во-вторых, — ответственный гражданин.

Но мы не знаем, как было на самом деле. И я могу лишь посочувствовать Ксении и принести соболезнования всем тем, кто попал в эту ситуацию. Все говорят о том, что она сбежала, но нужно делать акцент не на этом. Нужно бить в барабаны и кричать: «Ребята, перестаньте ездить по встречке. Зачем вы выкраиваете эти минуты, которые могут привести к смерти? Куда вы так спешите? На тот свет? Успеете…»

Ни один самолет не стоит того, чтобы выезжать на встречную полосу движения. И вот об этом и нужно говорить.

Я знаю, как водители ездят в Сочи, как в Абхазии машины слетают по серпантину. Люди чувствуют свою безнаказанность, потому что в нашей стране развита коррупция.

Лет 12 назад мне приснился яркий сон: вижу аварию, джип, и в нем насмерть сбитая Собчак, находящаяся за рулем. Я проснулась в холодном поту. Но такие видения говорят, что человек будет жить долго. И я и желаю ей долгих лет жизни.

А в заключении скажу: если ты едешь в машине и не знаешь, как тебя везут, то это частично и твоя ответственность. Ни одна встреча не стоит того, чтобы лишать жизни других людей и подвергать опасности окружающих».

Станислав Садальский: «Ксения не хочет показаться слабой»

Станислав Садальский признался в том, что ему жалко Ксению. Она никогда не хотела показывать свою слабость… Но иногда обстоятельства складываются не в нашу пользу.

Стас Садальский. Фото:
Стас Садальский. Фото: Лариса Кудрявцева/ «Экспресс-газета»

«То, что журналисты пишут, они все врут. Им говоришь одно, а они сообщают другое, — говорит Станислав Садальский.  — Я не знаю подоплеки этой истории и поэтому не могу ничего говорить.

Но мне жалко Ксению. Она не хочет показаться слабой, постоянно смеется над собой, но она очень хороший человек».

Мария Кожевникова: «Водитель просто так рисковать не будет…»

Мария Кожевникова призналась, что не хотела бы присоединяться к армии недоброжелателе Ксении Собчак. И ей трудно комментировать ситуацию, не зная всех деталей. Однако Мария полагает, что водитель не стал бы гнать по встречной полосе, если бы действительно не опаздывал.

Мария Кожевникова. Фото:
Мария Кожевникова. Фото: Лариса Кудрявцева/ «Экспрес-газета»

  «Я не собираюсь обливать Ксению грязью, потому что не знаю, как все было на самом деле. Делать в этой ситуации какие-то выводы я не считаю правильным. Это трагедия, в которой погиб человек. Но я могу предположить, почему водитель выехал на встречную полосу, — говорит Мария.

Часто водители действуют, исходя из тайминга. Но они разумные люди, им тоже важна своя жизнь, семья. И просто так рисковать никто не будет, а только в том случае, если поставлена такая задача, и человек понимает, что опаздывает.

Мы все садимся за руль и понимаем, что если никуда не спешим, то едем спокойно, робко, ждем светофоры, стоим в пробке, действуем по правилам дорожного движения. В другом случае ты нервничаешь и начинаешь что-то нарушать, чтобы выиграть лишние минуты. А просто так ехать по встречке – это человек должен быть сумасшедшим.

Но подливать масла в огонь и расчленять Ксению я точно не буду. Дай Бог, чтобы вторая пострадавшая выжила, и все было бы хорошо.

Хочется только обратиться к тем, кто садится за руль: «Если вы опаздываете, то можно прийти к такой ситуации, когда вы не опоздаете больше никуда. Жизнь в любом случае важнее. Конечно, случаются разные обстоятельства. Например, недавно мне позвонили и сказали, что у ребенка – температура 39, и его нужно срочно забрать. Но в любом случае нужно брать себя в руки и понимать, что ты ответственен не только за себя, но и окружающих людей.

Я желаю здоровья всем участникам и приношу соболезнования семье, потерявшей родного человека. Это страшно».

Напомним, автоавария с участием Mercedes S 500, где находилась Ксения Собчак, случилась на участке дороги между Адлером и Красной поляной поздним вечером 9 октября. В результате ДТП погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen, а водитель и еще одна женщина, находившаяся в этой машине, были доставлены в больницу. 40-летний водитель Mercedes S 500 признал свою вину.

Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 264. Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

На следующий день после аварии Ксения Собчак выложила пост, в котором рассказала, что получила сотрясение мозга. Ей предлагали госпитализацию в Сочи, но ведущая приняла решение улететь домой. Также Ксения подчеркнула, что вопреки слухам не заставляла водителя ехать быстрее.

Впоследствии в соцсетях был опубликован еще один пост Ксении Собчак. Так, светская львица написала, что связалась с мужем одной из пострадавших в аварии – Оксаной Садовник, которая сейчас находится в тяжелом состоянии. Телеведущая обещала помочь Оксане и ее семье.

Также Собчак сообщила, что ищет контакты родных погибшей Екатерины Тарасовой и уже связалась с отцом Роберта Дедяна – пострадавшего водителя Volkswagen.

А что касается комментариев хейтеров об оставлении места происшествия, Ксения Собчак написала, что она не врач и не спасатель, и в такой ситуации не помогла бы ни руками, ни советами, а только связями и возможностями.

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Виктория БоняДТПКсения СобчакМария КожевниковаСтас Садальский