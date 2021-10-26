Собчак в бархатном платье в пол цвета марципана появилась на вечеринке с Богомоловым

Телеведущая отправилась на праздник к подруге вместе с возлюбленным.

Ксения Собчак не скрывает, что ей нравится привлекать внимание. Но этой осенью стала участницей ДТП в Сочи. Но она покинула место происшествия, за что потом ей пришлось изъясняться. Однако недавно телеведущая уже посетила Италию, где вела свадьбу экс-сенатора Андрея Вавилова вместе с Дмитрием Нагиевым. Также она взяла интервью у Моргенштерна, что хотела сделать еще весной.

А вот накануне Собчак посетила вечеринку, которую устроила Оксана Бондаренко. Во время мероприятия она встретила много знаменитостей, включая Яну Рудковскую. Для такого случая телеведущая облачилась в бархатное платье макси цвета марципана. Наряд с ниспадающими рукавами подчеркнул ее стройную фигуру. Небрежная прическа и нюдовый макияж завершили аутфит звезды.

Ее сопровождал Константин Богомолов. Режиссер облачился в монохромный наряд. Он поделился кадрами с торжества, где повеселился с женой.

«Оксана, спасибо за этот прекрасный вечер! С днем рождения!» — написал Богомолов.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Собчак. Многие отметили, что она похорошела. «Ксения, вы тут какая-то особенная, красивая», «Ксения с вами просто цветет, красотка», «Еще раз убеждаюсь в том что красота женщины, это рядом идущий с ней мужчина», «Какая Ксюша тут роскошная», — прокомментировали пост подписчики.

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