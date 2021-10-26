Следственный комитет проверит высказывание Моргенштерна о Дне Победы в интервью Ксении Собчак

Если до этого кто-то еще не понимал смысла названия авторского YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», то после этой истории с Моргенштерном все становится предельно ясно.

В минувший понедельник вышло очередное YouTube-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!». Героем нового выпуска стал рэпер Алишер Моргенштерн. Его беседа с Ксенией Собчак тут же обернулась громким скандалом, а теперь еще интервью заинтересовался Следственный комитет.

После жалоб ветеранов глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления Москвы организовать проверку высказывания Моргенштерна о Дне Победы. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте СК России.

Рэпер в интервью Ксении Собчак заявил, что не понимает смысла праздника, который вся страна отмечает 9 мая.

После реакции на его слова ветеранских организаций рэпер Моргенштерн принес извинения, заявив в микроблоге, что его слова были вырваны из контекста. Учтет ли раскаяние Моргенштерна СК — большой вопрос.

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