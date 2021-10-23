«Сбылась моя мечта»: Собчак в платье в пол цвета фуксии предстала с Нагиевым в Италии

Ксения Собчак не скрывает, что уже заработала целое состояние. Однако телеведущая не хочет на этом останавливаться. Она строит свой дом за городом, где скоро должен завершиться ремонт. Также у нее подрастает сын Платон, которому она намерена дать лучшее образование. Ко всему прочему, Ксении нравится стильно выглядит, поэтому крупные суммы денег она также тратит на обновки.

Минувшим летом Собчак ездила в Черногорию, где вела свадебное торжество с Игорем Верником. Теперь она отправилась в Италию, где также вела свадьбу у озера Комо. Сочетались браком экс-сенатор, замминистра финансов России 60-летний Андрей Вавилов и 24-летней Софи-Антуанетты Делуа — дочки основательницы мехового дома Юлии Делуа. На роскошном торжестве Кксения предстала в платье пол цвета фуксии с рукавами-крыльями.

Примечательно, что для влюбленных спел Эмин Агаларов. Под его исполнение пара станцевала медленный танец. А развлекал гостей сам Дмитрий Нагиев. Под конец вечеринки Собчак уединилась в номере, где прилегла на кровать. Там же отдых Нагиев.

«Дорогие друзья, лежу на кровати, кругом еда. Сбылась моя мечта, лежу на кровати, а рядом вот он — Дмитрий! Вы с таким лицом! Ох, хоть так, хоть в углу посидите рядом», — похвасталась звезда.

Напомним, что телеведущая уже два года состоит в браке с Константином Богомоловым. А вот Нагиев скрывает свою личную жизнь.

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