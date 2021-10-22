«Меня утвердили, а над Собчак думали две недели»: Бородина вспомнила, как попала на «Дом-2»

По словам телеведущей, она не знала, что ее ждет на проекте.

Телеведущая Ксения Бородина в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале вспомнила, как стала ведущей проекта «Дом-2».

Как отметила Бородина, она должна была лететь с мамой в Италию на отдых. Вдруг ей, редактору «Дома-2», позвонили с проекта и попросили срочно приехать на работу. Нужна была замена одной из девочек. Когда Бородина появилась на «Доме-2», то увидела Ксению Собчак. Она знала эту фамилию, но не подозревала, что их ждет.

«Мы вместе попробовались, после чего меня сразу утвердили, а над Собчак думали еще недели две». Ксения Бородина

Ранее создатель «Дома-2» Валерий Комиссаров отмечал, что сначала взял на проект Ксению Собчак. Затем он стал искать ее полную противоположность. Тогда его выбор и пал на Ксению Бородину.

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