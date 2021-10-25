Сама утонченность: Рудковская в костюме с брюками-дудочками и трендовых босоножках появилась на публике

Жена Евгения Плющенко в непривычном образе пришла на вечеринку к подруге.

Яна Рудковская уже давно работает в индустрии шоу-бизнеса. Она продюсер Димы Билана, Юлианны Карауловой и других артистов. Светская львица не скрывает, что хорошо зарабатывает. Она не раз признавалась, что любит вкладывать деньги в люксовые наряды и сумки, так как со времени такие вещи становятся еще ценнее. Обычно на вечеринках и показах жена Евгения Плющенко появляется в элегантных вечерних платьях.

Если на днях Яна в пышном черном платье пришла на светский ужин, то теперь для вечеринки своей подруги Оксаны Бондаренко она выбрала более лаконичный наряд. На празднике продюсер позировала в черном костюме с приталенным жакетом и брюками-дудочками. Образ дополнили трендовые босоножки с бантиком. Такие есть у Виктории Лопыревой и других модниц.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудковская. Многие посчитали, что наряд подчеркнул ее стройность. Сама звезда тоже осталась довольна.

«В лучах сегодняшней именинницы Окси. P.S. Впервые за долгое время я в брючном костюме. А что, мне нравится», написала светская львица.

Многие подписчики одарили ее комплиментами: «Тебе безумно идет! Красавицы», «Вам очень идет такой брючный костюм», «Очень элегантно», «Красота какая», «Какие худые ноги».

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